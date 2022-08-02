Эксперт исключил подорожание чая в РФ после ухода иностранных производителей

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Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании "Май" Давид Акопян заявил, что уход с российского рынка нескольких иностранных производителей не приведет к подорожанию чая, передает РИА Новости.

"Не должно это привести и к удорожанию продукта. Сейчас основные факторы ценообразования другие: в первую очередь логистика, упаковка, сопутствующие материалы. Объем чая на полках не сократится, выпадающие объемы российские производители готовы компенсировать", – заявил эксперт.

Акопян рассказал, что на внутренний рынок чайную продукцию поставляют преимущественно российские компании. Специалист считает, что ситуация не приведет к дефициту и даже простимулирует развитие российских участников рынка.

Также представитель компании "Май", которая владеет торговыми марками "Майский", "Лисма", "Ричард" и Curtis, допустил, что на новый уровень можно вывести производство, потребление и развитие экспорта иван-чая.

1 августа стало известно, что производитель чая Ekaterra, владеющий брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, намерен покинуть российский рынок. Выпуск продукции в РФ завершится к концу года.

