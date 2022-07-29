Диетолог рассказала о полезных свойствах иван-чая

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Иван-чай обладает противовоспалительным, общеукрепляющим, антиоксидантным и другими полезными свойствами. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
По ее словам, напиток помогает при простудных и вирусных заболеваниях. Кроме того, его можно использовать для улучшения умственной работоспособности и повышения физической выносливости.
В первую очередь Соломатина рекомендовала пить иван-чай пожилым людям при старческих болезнях, изменениях психики и снижении памяти.
Диетолог пояснила, что напиток богат витаминами C и B, а также бета-каротином, который превращается в витамин А с помощью окислительных реакций. В иван-чае содержится много кверцетина, помогающего при восстановлении бронхиальной системы после COVID-19.
Соломатина подчеркнула, что, несмотря на многообразие полезных свойств, лекарством напиток назвать нельзя. По ее мнению, иван-чай – это профилактическое, поддерживающее и общеукрепляющее средство.
"Не стоит пытаться заменить им назначенные врачом лекарства. Дело в том, что все медицинские препараты, которые разрешены к применению, проходят стандартизированные клинические исследования, позволяющие подтвердить их пользу и вычислить дозировку. По поводу иван-чая таких исследований никогда не проводилось", – сказала специалист.
Соломатина рекомендовала класть одну или полторы чайной ложки иван-чая на стакан воды. После этого стоит подождать 10–15 минут. При этом ограничений по количеству выпиваемых напитков нет.
Листья иван-чая стоит собирать выше к цветку, так как там они полезней, добавила диетолог. Сушить их рекомендуется в закрытом от прямых лучей месте, например на чердаке или террасе. При этом в качестве подложки для сушки лучше выбирать изделие из ткани, такое как простынь или полотенце.
Ранее Соломатина рассказала, что черная смородина способствует профилактике онкологии, заболеваний глаз и других болезней. По ее словам, в смородине содержится большое количество антоцианов, которые помогают в борьбе со старением. Диетолог подчеркнула, что в семечках смородины содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают от действия плохого холестерина, способствующего развитию атеросклероза.
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