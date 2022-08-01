Зампред ЦБ заявил, что в России нет экономических предпосылок для деноминации

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Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ Сергей Белов газете "Известия".

По его словам, проводимая модернизация банкнот преследует другие цели.

"Мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными", – приводит издание слова Белова.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что возобновление печати десятирублевых и пятирублевых купюр не приведет к инфляции денежной массы.

До этого стало известно, что Центробанк планирует в конце этого года возобновить печать банкнот номиналом 10 рублей образца 1997 года. Зампред ЦБ Сергей Белов пояснил, что это менее затратная процедура, чем чеканка монет. Также регулятор обсуждает вопрос выпуска пятирублевых купюр. При этом металлические деньги не будут заменяться бумажными – и те и другие останутся в обращении.