Экономист рассказал, может ли печать купюр 5 и 10 рублей привести к инфляции

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Возобновление печати десятирублевых и пятирублевых купюр не приведет к инфляции денежной массы. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее стало известно, что Центробанк планирует в конце этого года возобновить печать банкнот номиналом 10 рублей образца 1997 года. Зампред ЦБ Сергей Белов пояснил, что это менее затратная процедура, чем чеканка монет. Также регулятор обсуждает вопрос выпуска пятирублевых купюр. При этом металлические деньги не будут заменяться бумажными – и те и другие останутся в обращении.

По словам Остапковича, такая мера не приведет к увеличению денежной массы.

"Я не вижу рисков. ЦБ идет на печать бумажных денег, потому что это практически ничего не стоит или стоит копейки. А чеканка десятирублевых и пятирублевых монет обходится в половину номинальной стоимости этих монет, если не дороже. Поэтому это чистая экономия в условиях денежного дефицита", – объяснил экономист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ ЦБ обладает правом эмиссии. Регулятор способен выпускать в оборот бумажные деньги и изымать какую-то часть из употребления. Центробанк очень пристально контролирует денежную массу и не допустит ее увеличения.

У торговых сетей тоже не будет проблем с тем, чтобы адаптировать оборудование под новые купюры, уверен эксперт.

"Это не требует полной замены оборудования. Сделают программу по счету десятирублевых купюр. Это совсем небольшие затраты для бизнеса и не ударят по нему. Это копейки по сравнению с общей экономией на федеральном уровне", – считает Остапкович.

Ранее Центробанк выпустил в оборот новую банкноту номиналом 100 рублей. Вместе с тем планируется, что в 2023 году появятся обновленные тысячные и пятитысячные купюры, в 2024 году – пятисотрублевые купюры, еще через год – десяти- и пятидесятирублевые.