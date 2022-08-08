Бренды одежды Sandro и Maje намерены уйти из России – СМИ

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Французские бренды одежды Sandro и Maje планируют покинуть российский рынок. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным представителя консалтинговой компании CORE.XP, уже закрылись несколько магазинов Sandro и Maje в разных городах России. В настоящее время продолжают работать только наиболее эффективные точки.
Информацию о том, что марки французской Groupe SMCP собираются полностью уйти из РФ подтвердили продавцы столичных магазинов Sandro и Maje, а также топ-менеджер одного из ретейлеров.
"К нам начали приходить сотрудники этих магазинов. Они сообщили, что бренд уходит с рынка, часть магазинов закрывается. Вероятно, бренды проработают до конца сезона", – заявил он.
Торговые марки женской одежды Sandro и Maje пришли на российский рынок в 2014 году. Французские бренды относятся к сегменту Middle-up, представляющего нижнюю границу премиального ценового сегмента. Помимо них, Groupe SMCP принадлежат бренды Claudie Pierlot и Fursac.
Ранее сообщалось, что в ТЦ "Авиапарк" под новым брендом открылся магазин джинсовой одежды Levi Strauss&Co. Магазин получил название JNS. Находится он на том же месте – возле аквариума на первом этаже.
В мае американская сеть Levi's решила окончательно покинуть российский рынок. Компания остановила поставки товаров и искала покупателей на часть своих магазинов в России.
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