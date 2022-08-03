"Деньги 24": альтернативные валюты

Для инвесторов во всем мире традиционными убежищами кроме доллара считаются еще швейцарский франк и японская йена. Однако, во-первых, это валюта недружественных стран, а, во-вторых, Московская биржа приостановила торги франком, а в последующем то же самое сделает и с японской йеной.

К каким альтернативным валютам сейчас стоит присмотреться, выгодно ли покупать юани или турецкую лиру, какие банки их продают и что с ними можно потом сделать – в программе "Деньги 24".

