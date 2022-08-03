Магазин H&M открылся в ТЦ "Мега Белая дача"

Магазин H&M открылся в торговом центре "Мега Белая дача". В ТЦ "Афимолл Сити" заработал магазин COS. По словам очевидцев, очередей там пока не наблюдается.

Из-за ажиотажа, который был вызван открытием магазинов H&M в торговых центрах Москвы, появились люди, которые начали продавать свое место в очереди. Например, человек может заплатить 500 рублей, прислать фотографии необходимых товаров, а при встрече добавить к стоимости 10% от ценника на одежде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

