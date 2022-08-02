В Москве возобновили работу несколько магазинов H&M. Если 1 августа поклонники бренда так и прождали зря под закрытыми дверями, то 2 августа им удалось попасть внутрь. Правда, распродажей это назвать сложно – скидок нет. Но даже ради такого шопинга люди готовы стоять в очередях часами.

Что происходит с ценами? Сколько придется провести в очереди в H&M? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.