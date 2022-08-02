Российские космонавты развернули флаг ВДВ на МКС в честь праздника

Фото: телеграм-канал Olegmks
Российские члены экипажа МКС развернули флаг с символикой ВДВ на борту станции по случаю профессионального праздника десантников. Об этом стало известно из видео, размещенного в телеграм-канале космонавта "Роскосмоса" Олега Артемьева.
"Сердечно поздравляем вас с годовщиной Воздушно-десантных войск", – сказал Артемьев в видео.
Член экипажа МКС Денис Матвеев отметил, что "десантники делом и службой доказывают, что они лучшие из лучших". По его словам, неотъемлемыми качествами солдат ВДВ являются героизм и мужество.
Член экипажа МКС Сергей Корсаков обратился в видео к военнослужащим, которые сейчас находятся на боевом посту.
День ВДВ отмечают 2 августа. Праздник был установлен указом Владимира Путина в 2006 году. Дата выбрана в связи с тем, что 2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было впервые выброшено на парашютах десантное подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского.
Ранее в Москве начали отмечать День ВДВ. Главной площадкой для празднования традиционно стал Парк Горького.
День ВДВ начали отмечать в Москве
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