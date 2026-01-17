Форма поиска по сайту

17 января, 12:25

Культура

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского актера, ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Телеграмму мэра Москвы зачитали во время церемонии прощания.

Собянин назвал Золотовицкого талантливым режиссером, актером и педагогом, который "оставил яркий свет в отечественном искусстве".

"Весь свой богатейший опыт, неиссякаемую энергию и огромную душевную силу Игорь Яковлевич вкладывал в подготовку нового поколения молодых актеров, которые сегодня продолжают дело учителя", – отметил мэр.

Он добавил, что память об актере навсегда останется в сердцах коллег, друзей и его поклонников.

Золотовицкий умер в больнице утром 14 января. Предварительно, 64-летний актер скончался от онкологического заболевания.

Церемония прощания с Золотовицким проходит 17 января на Основной сцене МХТ имени Чехова. После этого в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной состоится отпевание. В этот же день актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

В разные периоды своей жизни Золотовицкий играл в постановках нескольких театров. В частности, он принимал участие в спектаклях "Борис Годунов", "Самое главное", "№ 13" , "Изображая жертву", "Иванов" и других. В качестве режиссера он поставил представление "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесу "Женитьба".

Кроме того, актер снялся в более чем 60 фильмах, в том числе в "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка" и "Одесский пароход". С 1989-го он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года – работал ректором в учреждении.

Помимо этого, с 2011-го Золотовицкий занимал должность директора Центрального Дома актера имени А. А. Яблочкиной.

Коллеги Золотовицкого поделились воспоминаниями об актере

утратыкультура

