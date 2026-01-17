Прощание с Игорем Золотовицким началось в МХТ имени Чехова

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом России Игорем Золотовицким началась на сцене МХТ имени Чехова в Москве.

Отпевание планируется провести в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. После этого актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Золотовицкий умер в больнице 14 января. Ему было 64 года. Предварительной, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

После случившегося МХТ имени Чехова отменил показ спектакля "Весы", в котором должен был сыграть актер. Стоимость приобретенных билетов вернется зрителям на банковскую карту.

За свою карьеру Золотовицкий сыграл в постановках нескольких театров. Например, он принял участие в спектаклях "Борис Годунов", "Самое главное" и "№ 13". В качестве режиссера он участвовал в постановке "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесе "Женитьба".

В кино актер впервые исполнил роль гидроакустика Рыбакова в фильме "Егорка". Помимо этого, он снимался в кинолентах "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы" и других. В общей сложности Золотовицкий поучаствовал в более чем 60 проектах.

С 1969 года он стал преподавать актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. В 2013-м его назначили ректором этого учреждения.