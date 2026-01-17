Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 09:49

Культура

Прощание с Игорем Золотовицким началось в МХТ имени Чехова

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом России Игорем Золотовицким началась на сцене МХТ имени Чехова в Москве.

Отпевание планируется провести в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. После этого актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Золотовицкий умер в больнице 14 января. Ему было 64 года. Предварительной, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

После случившегося МХТ имени Чехова отменил показ спектакля "Весы", в котором должен был сыграть актер. Стоимость приобретенных билетов вернется зрителям на банковскую карту.

За свою карьеру Золотовицкий сыграл в постановках нескольких театров. Например, он принял участие в спектаклях "Борис Годунов", "Самое главное" и "№ 13". В качестве режиссера он участвовал в постановке "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесе "Женитьба".

В кино актер впервые исполнил роль гидроакустика Рыбакова в фильме "Егорка". Помимо этого, он снимался в кинолентах "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы" и других. В общей сложности Золотовицкий поучаствовал в более чем 60 проектах.

С 1969 года он стал преподавать актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. В 2013-м его назначили ректором этого учреждения.

Коллеги Золотовицкого поделились воспоминаниями об актере

Читайте также


утратыкультура

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика