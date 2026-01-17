"Московская безопасность" помогла найти потерявшегося ребенка в центре столицы

Фото: bezopasnost.mos.ru

Сотрудник ГКУ "Московская безопасность" помог найти потерявшегося ребенка в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел во время новогодних праздников на Манежной площади, где проводились массовые мероприятия. Женщина потеряла ребенка в толпе и попросила о помощи. Сведения о мальчике были переданы правоохранителям и дружинникам, которые находились возле места происшествия.

Благодаря слаженным действиям ребенок был найден за несколько минут. Сотрудник ГКУ "Московская безопасность" заметил мальчика неподалеку и проводил его к матери.

В учреждении напомнили, что во время массовых мероприятий необходимо заранее обсуждать с ребенком правила поведения в толпе и договариваться о месте встречи на случай, если кто-то потеряется.

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января сотрудники ГКУ "Московская безопасность" совместно с народными дружинниками и полицией отработали более 300 мероприятий. Патруль осуществлялся как у eлок у Кремлeвского дворца, так и во время рождественских служб в храмах.

Всего в данных мероприятиях принимало участие свыше 2,4 тысячи специалистов городской службы и примерно 10 тысяч добровольцев. При этом сотрудники ГКУ "Московская безопасность" не только мониторили соблюдение порядка в городе, но и оперативно реагировали при необходимости. Например, в Большом Московском цирке для эвакуации пострадавшего бригадой скорой помощи был расчищен путь через толпу зрителей.

