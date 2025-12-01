Форма поиска по сайту

01 декабря, 17:28

Происшествия

Столичные спасатели вытащили из воды тонущего рыбака

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Сотрудники поисково-спасательной станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах вытащили из воды пожилого мужчину, который оказался в акватории Большого Садового пруда. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Работник спасательной станции увидел, что мужчина упал в воду с надувной лодки и стал тонуть. К месту происшествия прибыли дежурные спасатели, которые подняли пострадавшего на борт катера в 100 метрах от берега. Затем пожилого мужчину доставили на берег.

Пострадавший 1960 года рождения получил первую помощь, но отказался от госпитализации. После проведения профилактической беседы он ушел домой в сопровождении друга.

"Причиной происшествия стало неосторожное поведение на плавсредстве во время рыбалки", – отметили в департаменте.

Ранее специалисты МЧС РФ спасли из горной реки Мзымты в Сочи трех человек. Выяснилось, что людей смыло течением при сбросе воды на Краснополянской ГЭС. При помощи альпинистского снаряжения их удалось эвакуировать на правый берег реки. Медицинская помощь им не понадобилась.

происшествиягород

