Столичные спасатели вытащили из воды тонущего рыбака

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Сотрудники поисково-спасательной станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах вытащили из воды пожилого мужчину, который оказался в акватории Большого Садового пруда. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Работник спасательной станции увидел, что мужчина упал в воду с надувной лодки и стал тонуть. К месту происшествия прибыли дежурные спасатели, которые подняли пострадавшего на борт катера в 100 метрах от берега. Затем пожилого мужчину доставили на берег.

Пострадавший 1960 года рождения получил первую помощь, но отказался от госпитализации. После проведения профилактической беседы он ушел домой в сопровождении друга.

"Причиной происшествия стало неосторожное поведение на плавсредстве во время рыбалки", – отметили в департаменте.

