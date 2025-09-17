РИА Новости: тело первого погибшего найдено у затонувшего в озере в Забайкалье вездехода

Фото: vk.com/zabaikalpozhspas

Водолазы обнаружили тело первого погибшего у затонувшего в озере в Забайкалье вездехода. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах.

Остальные жертвы остаются внутри, уточнил представитель экстренных служб.

Гусеничный вездеход, внутри которого находилось 9 человек, упал в озеро Амудисы в 15 километрах от поселка Чина 15 сентября. По данным СМИ, это произошло из-за отказа тормозов во время спуска с горы.

В результате пять человек утонули, еще четверо спаслись. Последние на протяжении ночи искали связь и лишь 16 сентября смогли сообщить о ЧП.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 17 сентября спасатели обнаружили место затопления вездехода.

