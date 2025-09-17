Спасатели обнаружили место затопления вездехода в Забайкальском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

Спасатели обнаружили место затопления вездехода в Каларском муниципальном округе Забайкальского края, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели ведомства и ГУ "Забайкалпожспас", а также правоохранители. Водолазы извлекают тела погибших.

Гусеничный вездеход с 9 пассажирами упал в озеро Амудисы в 15 километрах от поселка Чина 15 сентября.

В результате 5 человек утонули. Четверо спасшихся всю ночь искали связь и только 16 сентября смогли сообщить о происшествии.

СМИ также выяснили, что инцидент произошел из-за того, что у вездехода отказали тормоза во время спуска с горы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

