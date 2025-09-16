Выжившие при падении вездехода в Забайкалье искали связь ночью

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Четыре человека, которые спаслись после падения вездехода в озеро Амудисы в Забайкальском крае, всю ночь искали связь и только 16 сентября смогли сообщить о происшествии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

По предварительным данным, инцидент произошел 15 сентября. В настоящее время организованы поисково-спасательные работы.

Гусеничный вездеход с 9 пассажирами упал в озеро в 15 километрах от поселка Чина в Каларском округе Забайкальского края. В результате утонули 5 человек.

По данным СМИ, у транспортного средства отказали тормоза во время спуска с горы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи планировали осмотреть место происшествия, а также установить и допросить собственников вездехода.

