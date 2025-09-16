Вездеход с 9 пассажирами упал в озеро в Забайкальском крае

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Вездеход с 9 пассажирами упал в озеро в Каларском округе Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщил глава округа Владимир Устюжанин.

Информация об инциденте поступила от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). По предварительным данным, 5 человек утонули, остальные выжили.

"Разговаривал с подрядчиком – ООО "Икабья" – они направляются в Каларский округ", – уточнил Устюжанин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Забайкальскому краю уточнили, что инцидент с гусеничным вездеходом произошел в 15 километрах от поселка Чина.

В результате при переправе через водоем погибли сотрудники предприятия. Следователи планируют осмотреть место происшествия, а также установить и допросить собственников вездехода. Кроме того, правоохранители собираются назначить судмедэкспертизы и изучить всю необходимую документацию.

"Расследование уголовного дела взято под контроль руководством регионального следственного управления", – сказано в сообщении.

