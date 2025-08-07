Форма поиска по сайту

Происшествия

Туристка из Белоруссии погибла в результате падения в реку в Бурятии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина и женщина, прибывшие из Белоруссии, в Бурятию упали в воду в месте слияния рек Китой и Билюты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

По данным ведомства, в Тункинском районе группа туристов, осуществлявшая сплав по реке Китой, встретила путешественников из Белоруссии в количестве шести человек. Они сообщили, что в месте слияния рек Китой и Билюты в воду упали женщина и мужчина

Вскоре тело женщины было найдено туристами. Поиски мужчины, которого унесло течением, продолжаются.

В данный момент решается вопрос о привлечении спасателей. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Бурятии.

Ранее турист сорвался со скалистого мыса Скрипер на Большой Байкальской тропе. Тело 50-летнего мужчины вытащили местные спасатели. Работы проходили семь часов в труднодоступной местности. После чего тело было передано сотрудникам полиции.

происшествиярегионы

