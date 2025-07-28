В Абхазии 15-летний россиянин упал с обрыва и погиб

Фото: mchs.apsny.land

15-летний гражданин России сорвался с обрыва в селе Мархяул Гулрыпшского района Абхазии и погиб. Соответствующее заявление пресс-служба МЧС региона опубликовала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России).

"Сорвался в обрыв и погиб житель Мурманска Котяшов Тихон Андреевич 2010 года рождения", – уточнили в ведомстве.

В МЧС также напомнили о необходимости соблюдать осторожность при путешествии в горы.

Ранее турист сорвался со скалистого мыса Скрипер на Большой Байкальской тропе. Тело 50-летнего мужчины вытащили местные спасатели. Из-за сложного рельефа специалистам пришлось воспользоваться альпинистским снаряжением.