Семья россиян с ребенком заблудилась в горах Крыма

Фото: vk.com/ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"

Семья с ребенком заблудилась на горе Южная Демерджи в Крыму. Спасательная операция длилась девять часов, сообщает "Радио 1" со ссылкой на ГКУ РК "КРЫМ-СПАС".

Информация о случившемся поступила спасателям вечером во вторник, 15 июля. Сообщалось, что туристическая группа из трех человек сошла с тропы при подъеме на гору и потерялась. Путешественники вышли на труднодоступную местность и не могли самостоятельно подняться выше или спуститься с горы.

На место происшествия выехали четверо спасателей. Они смогли найти туристов на крутом скальном склоне, который располагался выше Долины Привидений.

При эвакуации спасатели использовали альпинистское снаряжение. В результате медицинская помощь не потребовалась ни одному из спасенных туристов.

Ранее двое иностранных альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус. Незарегистрированная группа из пяти туристов обратилась за экстренной помощью 22 апреля. Они находились на высоте 5,3 тысячи метров, когда у двух участников началась горная болезнь.

