Мужчина погиб при сходе лавины в Бурятии

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Мужчина погиб в результате схода лавины в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Инцидент произошел 2 марта на склоне горы Сайлак. По данным ведомства, несколько жителей Иркутской области прибыли в республику на рыбалку. В тот момент, когда они осуществляли восхождение по склону к горному озеру, сошла лавина.

Группа самостоятельно вытащила тело погибшего мужчины из снежного массива и привезла в населенный пункт. Сейчас следователи проводят проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего. Также назначена судмедэкспертиза.

В середине февраля были найдены тела двух альпинистов, которые погибли после схода лавины в Карачаево-Черкесии в окрестностях балки Орленок. К их поиску привлекали 34 человека и 6 единиц техники. Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике Айтек Сикалиев уточнил, что группа была незарегистрированной.

