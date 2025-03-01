Спасатели нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах Сочи

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели смогли найти тело лыжника, погибшего после схода лавины в Сочи. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора", – указали в источнике.

Он находился почти у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега. Тепло подняли в вертолет спасателей при помощи бортовой лебедки.

24 февраля на южном склоне горного массива Аибга в Сочи сошла лавина. Под лавину попали двое сноубордистов, но им удалось связаться с МЧС. Их удалось спасти.

Также под лавину попал еще один турист – сначала мужчину пытались найти его товарищи, но поиски осложнил повторный сход снега.

