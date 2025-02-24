Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 15:56

Происшествия

Турист попал под лавину около курорта "Роза Хутор" в Сочи

Фото: 123RF/svglass

Лавина сошла возле курорта "Роза Хутор" в Сочи в Краснодарском крае. Один из туристов, находившихся там, перестал выходить на связь. Об этом МЧС России сообщило в телеграм-канале.

В пресс-службе ведомства уточнили, что снежная масса сошла на южном склоне горного массива Аибга. В настоящий момент там остаются двое отдыхающих, которые не могут самостоятельно покинуть опасную зону.

На поиски третьего выехали спасатели и специалисты горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС".

Ранее лавина сошла в Карачаево-Черкесии в окрестностях балки Орленок. Там находились трое альпинистов из незарегистрированной группы. Один из них смог самостоятельно выбраться. Еще двух искали 34 сотрудника МЧС. Позже их тела нашел спасшийся альпинист.

Новости регионов: один спасатель погиб и один пострадал при сходе лавины в КЧР

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика