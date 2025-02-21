14 населенных пунктов Дагестана остались без автосообщения из-за схода лавины

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14 населенных пунктов в Дагестане остались без автомобильного сообщения из-за лавины, сошедшей на трассу. Об этом сообщает госавтоинспекция республики в телеграм-канале.

"В результате схода лавины на 18-м километре автодороги Тлярата-Камелюх движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения", – указано в сообщении.

Водителей в целях обеспечения безопасности просят воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее лавина накрыла двух женщин во время совместной прогулки на курорте "Красная поляна" в Сочи. В результате 29-летняя девушка, уроженка Ростовской области, скончалась от полученных травм. Вторая пострадавшая – мать погибшей – осталась жива.

До этого российский лыжник погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. ЧП произошло у склонов Конгдури. При этом еще 6 лыжников из РФ были спасены.