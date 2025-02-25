Спасенные в Сочи после схода лавины сноубордисты не пострадали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое сноубордистов, которых спасли после схода лавины в горах Сочи, не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

При этом поиски еще одного лыжника временно приостановлены. В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России объяснили, что сейчас на данном участке фиксируется высокая лавинная опасность и неконтролируемый сход снежных масс. Именно поэтому было принято такое решение, уточнили в ведомстве.

О пропаже туристов после схода лавины в горах возле курорта "Роза Хутор" в Сочи стало известно накануне. В момент ЧП там находились гид и два фрирайдера. Двое смогли передать спасателям координаты своего местонахождения, однако еще один человек перестал выходить на связь.

Утром 25 февраля двое фрирайдеров были найдены. Их вывели в безопасное место, а после передали медикам горнолыжного курорта. Однако их поиск был затруднен из-за рельефа местности, метели и высокой лавинной опасности.

Следователи начали проверку по факту произошедшего.

