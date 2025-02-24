СК начал проверку после пропажи человека из-за схода лавины в Сочи

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Следователи в Сочи организовали проверку после схода лавины возле курорта "Роза Хутор", сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Краснодарскому краю.

"В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

О произошедшем стало известно 24 февраля. В МЧС России сообщали, что снежная масса сошла на южном склоне горного массива Аибга. Все произошло за пределами оборудованных трасс курорта, в балке Глубокая, уточнили в "Розе Хутор".

В момент ЧП там находились гид и два райдера. Двое смогли передать спасателям координаты своего местонахождения, после чего специалисты приступили к проработке маршрута следования к пострадавшим на фоне непогоды.

При этом еще один человек пропал. В настоящий период устанавливается его местонахождение. К нему выехали спасатели и специалисты горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС".

