Поиск пропавшего при сходе лавины туриста возобновлен в горах Сочи

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

После улучшения погодных условий спасатели возобновили поиски туриста, который пропал при сходе лавины в Сочи, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Уточняется, что сотрудники ведомства на вертолете вылетели на хребет Аибга, где и сошла лавина. Спасатели оставили двух человек наблюдать за лавиной, а остальная группа, в которую вошли восемь человек, высадилась ниже по склону и приступила к поиску с применением лавинного снаряжения.

При этом на протяжении нескольких дней ведение поисков не представлялось возможным в связи с тем, что в районе, где потенциально может находиться пропавший, сохранялась высокая лавинная опасность.

Лавина сошла на южном склоне горного массива Аибга в Сочи 24 февраля. Найти двух попавших под нее туристов спасателям удалось утром следующего дня.

Сноубордисты сами связались с МЧС и передали свои координаты, так как не могли самостоятельно покинуть опасную зону. Спасатели вывели их в безопасное место и передали медикам.

Также под лавину попал третий турист, поиски которого проводили спасатели и специалисты горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС".

В МЧС рассказали, что сперва его товарищи пытались найти его самостоятельно, прибегая к лавинным датчикам и копая снег. Однако рядом с ними сошла еще одна лавина, после чего мужчины начали подниматься на хребет, поскольку оставаться внизу было опасно.