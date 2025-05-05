Турист из США поранился при попытке перелезть ограду Колизея в Риме

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Американский турист получил тяжелые ранения при неудачной попытке перелезть через ограду римского Колизея. Об этом сообщает газета Messaggero.

По информации СМИ, мужчина потерял равновесие и упал на острые шипы решетки. Его спасла служба экстренной помощи, которая доставила в близлежащую больницу в тяжелом состоянии.

Уточняется, что инцидент с 47-летнем гражданином США, проживающим на Тайване, произошел около 17:00 в пятницу на глазах у десятков туристов.

В газете рассказали, что при попытке снять пострадавшего с забора он потерял сознание. Ему потребовалось наложить более 80 швов. На данный момент жизнь мужчины вне опасности.

Ранее сообщалось, что пять российских туристов остаются в больницах Антальи после ДТП с автобусом. Всего травмы в аварии получили 18 пассажиров.

Генконсульство России в Анталье отмечало, что двое из пяти граждан России получили серьезные травмы. Одной россиянке успешно провели операцию и еще одна женщина остается в реанимации под присмотром медиков.