Посольство РФ в Таиланде не получало обращений россиян в связи с ДТП автобуса

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Российское посольство в Таиланде не получало никаких обращений от граждан РФ в связи с аварией рейсового междугороднего автобуса, в которой скончались 7 человек и более 40 человек получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел дипучреждения.

Автобус следовал из города Нонгкхай в приморскую провинцию Районг. В ночь на понедельник, 21 апреля, автомобиль на большой скорости врезался в грузовик, после чего загорелся.

По информации газеты Bangkok Post, причиной аварии мог стать отказ тормозов. Отмечается, что транспортом владела компания 407 Patthana, оперирующая недорогими автобусными маршрутами. Ими в основном пользуются граждане Таиланда.

Ранее в таиландской провинции Пхетчабури произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате инцидента пострадали 36 человек.

Полковник местной полиции Типа Кхенгкума рассказал, что в автобусе находились туристы. Водитель транспортного средства потерял управление, съехал с дороги и врезался в два сломанных высоковольтных электрических столба.

По результатам расследования, водитель почувствовал усталость во время поездки в ночное время и уснул. В результате ЧП пострадали 15 тайцев, 12 бирманцев и 9 американцев.