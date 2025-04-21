7 человек погибли в Таиланде в результате столкновения автобуса с грузовиком

Фото: naewna.com

В Таиланде вечером 20 апреля в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком 7 человек погибли, еще 30 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает издание Naewna.

По информации газеты, автобус следовал из курортного города Районг на восточном побережье Сиамского залива в город Нонгкхай на северо-востоке страны. ДТП произошло в провинции Прачинбури возле Бангкока. После столкновения автобус воспламенился и полностью сгорел.

В данный момент посольство России в Таиланде выясняет, находились ли в этом автобусе российские граждане. Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства ДТП.

Ранее, 20 апреля, три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе в Москве. Телесные повреждения получили водитель и два пассажира, один из которых оказался ребенком.

По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением, в результате чего врезался в другую машину. Из-за этого его автомобиль опрокинулся и съехал в кювет.