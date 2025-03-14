Khaosod: 36 человек пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

Фото: khaosod.co.th

В таиландской провинции Пхетчабури произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали 36 человек. Об этом пишет газета Khaosod.

По словам полковника местной полиции Типа Кхенгкума, автобус перевозил иностранных туристов. Он потерял управление, съехал с дороги и врезался в два сломанных высоковольтных электрических столба.

Расследование установило, что водитель почувствовал усталость во время поездки в ночное время и уснул. В результате ЧП пострадали 15 тайцев, 12 бирманцев и девять американцев – их доставили в больницу с различными травмами. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее не менее 15 человек погибли в результате ДТП в Боливии. Грузовик и автобус столкнулись на трассе на юге страны, после чего автобус съехал с дороги и упал в овраг глубиной 500 метров.

До этого автобус со студентами столкнулся с грузовым автомобилем в Бразилии, в результате аварии погибли 12 человек. В момент столкновения в автобусе находились 30 человек. После аварии его левая сторона была полностью разрушена.