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03 марта, 17:52

Происшествия

Не менее 15 человек погибли в результате ДТП в Боливии

Фото: 123RF/picsperfect

Жертвами дорожной аварии с грузовиком и автобусом в Боливии стали как минимум 15 человек, пишет Reuters со ссылкой на данные правоохранителей.

Транспортные средства столкнулись на трассе на юге страны, после чего автобус съехал с дороги и упал в овраг глубиной 500 метров. В ДТП могли погибнуть от 15 до 20 человек, утверждает полиция. 19 человек получили травмы и были доставлены в больницу.

Сотрудники правопорядка задержали мужчину, который управлял грузовиком.

Ранее автобус со студентами столкнулся с грузовым автомобилем в Бразилии, в результате аварии погибли 12 человек. В момент столкновения в автобусе находились 30 человек. После аварии его левая сторона была полностью разрушена. Сообщается, что травмы получили 19 человек.

Новости мира: в Турции автобус попал в аварию, в которой пострадали 37 пассажиров

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