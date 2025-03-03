Bild: правоохранители задержали наехавшего на толпу в немецком Мангейме водителя

Фото: телеграм-канал Readovka

Правоохранители задержали водителя, который наехал на толпу в Мангейме на западе Германии, передает издание Bild.

По данным СМИ, в результате действий водителя пострадали несколько человек. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

Очевидцы сообщили об инциденте в районе Парадеплатц 3 марта. На месте работают спасательные службы. Кроме того, сотрудники полиции рекомендовали местным гражданам избегать поездок в центр города.

Ранее в Бразилии автобус со студентами столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 12 человек. Журналисты писали, что водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего произошла авария. Мужчина скрылся с места происшествия и прятался от полицейских в поле, однако позже его задержали и доставили в больницу.