Mannheimer Morgen: автомобиль въехал в толпу в немецком Мангейме

Фото: mannheimer-morgen.de

Машина влетела в толпу людей в городе Мангейм, расположенном на западе Германии. Об этом сообщает немецкая газета Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в районе Парадеплатц. В результате произошедшего один человек погиб, уточняет СМИ.

По данным издания, сейчас на месте задействованы спасательные службы. Полиция попросила местных граждан избегать поездок в центр города.

В конце февраля машина врезалась в группу детей в японской префектуре Токусима на острове Сикоку. По данным СМИ, инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе в населенном пункте Мацусигэ, когда группа учеников младших классов шла в школу.

При этом дети переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, отметили журналисты. Правоохранители сообщили, что пострадали 12-летний и 9-летний мальчики, у них легкие травмы. Автомобилист был задержан на месте происшествия.

