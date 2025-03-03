Mannheimer Morgen: автомобиль въехал в толпу в немецком Мангейме

03 марта, 15:18Происшествия
Фото: mannheimer-morgen.de
Машина влетела в толпу людей в городе Мангейм, расположенном на западе Германии. Об этом сообщает немецкая газета Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел в районе Парадеплатц. В результате произошедшего один человек погиб, уточняет СМИ.
По данным издания, сейчас на месте задействованы спасательные службы. Полиция попросила местных граждан избегать поездок в центр города.
В конце февраля машина врезалась в группу детей в японской префектуре Токусима на острове Сикоку. По данным СМИ, инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе в населенном пункте Мацусигэ, когда группа учеников младших классов шла в школу.
При этом дети переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, отметили журналисты. Правоохранители сообщили, что пострадали 12-летний и 9-летний мальчики, у них легкие травмы. Автомобилист был задержан на месте происшествия.
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