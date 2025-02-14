Подозреваемый в наезде на толпу в Мюнхене признался, что сделал это намеренно

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Гражданин Афганистана, которого подозревают в наезде на толпу в Мюнхене, признался, что сделал это намеренно. Об этом сообщает представитель прокуратуры города Габриэле Тильман, передает ТАСС.

Как она рассказала, злоумышленник мотивировал свое действие исламистскими причинами. При этом у следствия пока нет информации, которая бы указывала на его причастность к каким-либо экстремистским или террористическим организациям.

Следователи, по словам Тильман, продолжают выяснять, почему жертвами наезда стали демонстранты и по какой причине мужчина решил совершить это преступление именно "в этот день и в этом месте".

Машина въехала в толпу людей в Мюнхене 13 февраля. Инцидент произошел там, где проходила акция протеста работников социальных учреждений. ДТП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открылась 14 февраля.

Водитель, въехавший в толпу людей в Мюнхене, был задержан на месте происшествия. Им оказался 26-летний гражданин Афганистана. Он проживал в ФРГ с декабря 2016 года и публиковал в своих соцсетях посты исламистского содержания.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предположил, что этот инцидент мог быть терактом.

По последним данным, в результате произошедшего 36 человек пострадали. Представитель полиции уточнил, что два человека получили тяжелые травмы, восемь – травмы средней тяжести. Среди пострадавших есть дети.

