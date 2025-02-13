Премьер-министр Баварии Зедер: наезд на людей в Мюнхене мог быть терактом

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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что наезд автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене может быть терактом.

"Есть подозрение, что это теракт", – передает издание Bild слова немецкого политика.

Автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене утром 13 февраля. В результате ЧП пострадали не менее 20 человек. Свидетели рассказали в соцсети X, что инцидент произошел на том месте, где проходила акция протеста работников социальных учреждений.

При этом ДТП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается 14 февраля. В ней должны принять участие немецкие политики, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также иностранные лидеры, включая американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

По данным СМИ, водителем автомобиля был 26-летний гражданин Афганистана. Он был задержан немецкими правоохранителями на месте происшествия.