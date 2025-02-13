Bild: протаранивший толпу в Мюнхене является гражданином Афганистана

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Водитель автомобиля марки Mini, который въехал в Мюнхене в толпу пешеходов, является гражданином Афганистана, передает издание Bild со ссылкой на источники.

"26-летний (мужчина. – Прим. ред.) является афганцем", – говорится в публикации.

Инцидент произошел 13 февраля. В результате ЧП пострадали не менее 20 человек. Свидетели рассказали в соцсети X, что инцидент произошел на том месте, где проходила акция протеста. Профсоюзом Verdi там была организована стачка работников социальных учреждений.

ДТП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается 14 февраля. В ней должны принять участие немецкие политики, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также иностранные лидеры, включая американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер не исключил, что произошедшее является терактом.