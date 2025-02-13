Bild: не менее 20 человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Мюнхене

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При наезде автомобиля в Мюнхене пострадали по меньшей мере 20 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, пишет Bild.

По данным издания, среди пострадавших есть дети. Также два человека получили серьезные увечья, на месте происшествия работает скорая помощь.

Машина марки Smart въехала в толпу пешеходов в Мюнхене 13 февраля. По словам очевидцев, инцидент произошел в месте, где проходила акция протеста. Профсоюз Verdi организовал там стачку работников соцучреждений.

Позже местные правоохранительные органы сообщили, что водитель автомобиля был задержан на месте происшествия. В настоящее время он больше не представляет опасности, уточнили в полиции.