Bild: не менее 20 человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Мюнхене

13 февраля, 13:46Происшествия
Фото: ТАСС/AP Photo/Matthias Balk
При наезде автомобиля в Мюнхене пострадали по меньшей мере 20 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, пишет Bild.
По данным издания, среди пострадавших есть дети. Также два человека получили серьезные увечья, на месте происшествия работает скорая помощь.
Машина марки Smart въехала в толпу пешеходов в Мюнхене 13 февраля. По словам очевидцев, инцидент произошел в месте, где проходила акция протеста. Профсоюз Verdi организовал там стачку работников соцучреждений.
Позже местные правоохранительные органы сообщили, что водитель автомобиля был задержан на месте происшествия. В настоящее время он больше не представляет опасности, уточнили в полиции.
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