Въехавший в толпу людей в Мюнхене водитель задержан

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Водитель, въехавший в толпу людей в Мюнхене, задержан на месте происшествия, заявили местные правоохранительные органы на своей странице в соцсети Х.

В настоящее время он больше не представляет опасности, уточнили в полиции.

Инцидент произошел на месте, где профсоюз Verdi организовал акцию протеста работников социальных учреждений. В 8 минутах езды находится площадка для проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается 14 февраля.

В ней должны принять участие немецкие политики, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также иностранные лидеры, среди которых – вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Из-за случившегося пострадали не менее 15 человек. Причины наезда автомобиля на людей пока неизвестны. Полиция уточняет обстоятельства случившегося.