Генконсульство РФ уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Мюнхене

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Генконсульство РФ в немецком Бонне уточняет наличие граждан России среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене, сообщается в телеграм-канале дипломатического ведомства.

"Просим сохранять бдительность в местах массового скопления людей!" – призвали дипломаты.

Произошедшее может являться терактом, заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер, которого цитирует Bild. По информации немецкого политика, в преступлении подозревается гражданин Афганистана.

Автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене утром 13 февраля. Это произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается 14 февраля.

В результате пострадали как минимум 20 человек, включая детей. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Водитель задержан на месте происшествия.

