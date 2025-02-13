Шольц призвал наказать и депортировать виновного в наезде на толпу в Мюнхене

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал наказать и депортировать из страны злоумышленника, который совершил наезд на людей в Мюнхене. Его заявление передает Focus.

"Пусть злоумышленник не рассчитывает на какую-либо благосклонность", – добавил он, призвав воспользоваться всеми доступными инструментами правосудия, "если речь идет о теракте".

Автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене 13 февраля. Свидетели происшествия заявили, что инцидент произошел там, где проходила акция протеста работников социальных учреждений.

Кроме того, ЧП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается 14 февраля. В ней должны принять участие немецкие политики, в том числе Шольц, а также иностранные лидеры, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Водитель, въехавший в толпу людей в Мюнхене, был задержан на месте происшествия. По данным СМИ, им оказался 26-летний гражданин Афганистана. Он проживал в ФРГ с декабря 2016 года и публиковал в своих соцсетях посты исламистского содержания.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предположил, что этот инцидент мог быть терактом. По последним данным, в результате произошедшего 28 человек пострадали. Среди них есть дети.

