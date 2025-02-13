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Число пострадавших в результате наезда на людей в Мюнхене возросло до 28 человек. Об этом заявил замначальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер, выступление которого транслировал телеканал Welt.

"В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", – сообщил представитель полиции.

Хубер отметил, что при аресте преступника полицейские произвели один выстрел в его автомобиль.

Между тем издание Spiegel сообщило, что подозреваемым в наезде на людей является некий Фархад Н., родившийся в Кабуле в 2001 году. Он проживал в ФРГ с декабря 2016 года и публиковал в своих соцсетях посты исламистского содержания.

Как утверждают журналисты, ходатайство подозреваемого о предоставлении убежища было отклонено федеральным ведомством по миграции и беженцам. Однако позже ему выдали отсрочку депортации, что и позволило ему остаться в Германии.

Автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене утром 13 февраля. Свидетели рассказали в соцсети X, что инцидент произошел на том месте, где проходила акция протеста работников социальных учреждений.

При этом ДТП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается 14 февраля. В ней должны принять участие немецкие политики, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также иностранные лидеры, включая американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что наезд автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене может быть терактом. Злоумышленник задержан.