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Число пострадавших при наезде автомобиля на демонстрантов в Мюнхене выросло до 36 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления полиции города Кристиана Хубера.

Он подчеркнул, что количество пострадавших может еще вырасти. По словам Хубера, в результате ЧП два человека получили тяжелые травмы, восемь – травмы средней тяжести.

Инцидент произошел 13 февраля. Машина въехала в толпу людей в том месте, где проходила акция протеста работников социальных учреждений. ДТП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открылась 14 февраля.

По данным СМИ, подозреваемым в преступлении является Фархад Н., родившийся в Кабуле в 2001 году. Он проживал в ФРГ с декабря 2016 года и публиковал в своих соцсетях посты исламистского содержания.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что наезд автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене может быть терактом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, потребовал наказать и депортировать из страны злоумышленника.