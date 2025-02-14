Генконсульство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Мюнхене

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Российских граждан среди пострадавших при наезде автомобиля на группу людей в столице Германии нет, заявили в телеграм-канале Генконсульства РФ в Бонне.

Ведомство получило соответствующее подтверждение от местной полиции.

Автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене утром 13 февраля, в результате чего пострадали 30 человек. По словам свидетелей, инцидент произошел на том месте, где проходила акция протеста работников социальных учреждений.

ДТП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открылась 14 февраля. В ней принимают участие немецкие политики, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также иностранные лидеры, включая американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что наезд автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене может быть терактом. Злоумышленник задержан.

СМИ сообщали, что подозреваемым является некий Фархад Н., родившийся в Кабуле в 2001 году. Он проживал в ФРГ с декабря 2016 года и публиковал в своих соцсетях посты исламистского содержания.

