Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене возросло до 30

Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

Число пострадавших при наезде на участников демонстрации в Мюнхене выросло до 30. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию города.

Между тем подозреваемый в совершении преступления имел действующий вид на жительство и разрешение на работу. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на главу МВД Баварии Йоахима Херманна. По данным журналистов, мужчина работал сотрудником службы безопасности магазина. Он несколько раз был свидетелем по делу о краже.

СМИ также писали, что подозреваемым в наезде на людей является Фархад Н.. Он проживал в ФРГ с декабря 2016 года и публиковал в своих соцсетях посты исламистского содержания.

Автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене 13 февраля. По словам очевидцев, инцидент произошел на том месте, где проходила акция протеста работников социальных учреждений.

При этом ДТП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается 14 февраля. В ней примут участие немецкие политики, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также иностранные лидеры, включая американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что наезд автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене может быть терактом.