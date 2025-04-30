Пятеро россиян остаются в больницах Антальи после ДТП с автобусом

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Пятеро россиян находятся в больницах после ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

По словам дипломатов, двое из пяти граждан РФ получили серьезные травмы. Одной россиянке успешно провели операцию, ее жизни ничего не угрожает. Еще одна женщина остается в реанимации под присмотром медиков.

Трое находятся в больнице с "незначительными травмами", и "врачи готовы их выписать", добавили в диппредставительстве.

Авария с автобусом произошла 29 апреля в районе Манавгат в Анталье. В транспортном средстве находились 25 российских туристов – 22 взрослых и три ребенка. СМИ писали, что автобус перевернулся из-за потери управления.

В результате ДТП пострадали 18 человек – 17 россиян и водитель. Туристы были доставлены в медучреждения для оказания помощи. Генконсульство РФ в Анталье заявляло, что поддерживает контакт с турецкими компетентными органами, туроператором и страховой компанией по данному инциденту.