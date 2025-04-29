17 россиян госпитализированы после ДТП с автобусом в Турции

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В больницы доставлены 17 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщило генконсульство РФ в Анталье, передает ТАСС.

Диппредставительство поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными органами, туроператором и страховой компанией по данному инциденту.

"Им (пострадавшим. – Прим. ред.) оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство", – уточняет консульство.

В свою очередь, туроператор Anex заявил РИА Новости, что авария произошла в районе Манавгат в Анталье. В автобусе находились 25 российских туристов – 22 взрослых и три ребенка. По данным СМИ, водитель автобуса потерял управление, из-за чего транспортное средство перевернулось.

"Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь на месте и находятся с гостями, а также в контакте со страховой компанией и контролируют ситуацию на всех этапах оказания содействия", – рассказали в компании.

Некоторые туристы после осмотра направлены в отель. Гиды остаются с гостями для помощи и поддержки, уточнил туроператор.

Ранее на тайском острове Пхукет произошло ДТП с автобусом, в результате которого четверо туристов из России получили травмы. По информации местной полиции, в автобусе находились 35 граждан РФ. Четверых из них после случившегося доставили в медучреждение, после чего пострадавших выписали. Сотрудники полиции инициировали расследование причин аварии.