Видео: телеграм-канал SHOT

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, передает телеграм-канал SHOT.

Всего в салоне находились 25 граждан России, из них, согласно предварительным данным, пострадали 18 человек, в том числе и водитель.

СМИ отметили, что транспорт возвращался из аэропорта Антальи в Сиде, когда водитель потерял управление и вылетел в кювет на бульваре Мустафа Бея в районе Гюндогду. После падения автобус врезался в теплицу.

Ранее ДТП произошло в Таиланде. В провинции Сураттхани перевернулся туристический автобус. Из 40 находившихся внутри пассажиров 21 пострадал. В частности, 6 человек были госпитализированы, а остальные 15 получили лишь легкие травмы.

До этого в тайской провинции Пхетчабури водитель, перевозивший путешественников, потерял управление, съехал с дороги и врезался в два сломанных высоковольтных электрических столба. Выяснилось, что водитель уснул за рулем. В результате пострадали 36 человек.