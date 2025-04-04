Туристический автобус перевернулся на юге Таиланда

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Туристический автобус перевернулся в провинции Сураттхани на юге Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию.

По данным местных правоохранителей, ДТП произошло 4 апреля в 08:00 по московскому времени. Из 40 находившихся внутри пассажиров 21 пострадал. В частности, 6 человек были госпитализированы, а остальные 15 получили лишь легкие травмы.

Полиция также выясняет гражданство пассажиров. В свою очередь, газета Matichon отмечает, что среди пострадавших есть иностранные туристы. Кроме того, информацию о возможных пострадавших россиянах проверяют в консульском отделе посольства РФ в Таиланде.

Ранее в тайской провинции Пхетчабури произошло еще одно ДТП с туристическим автобусом. Транспорт потерял управление, съехал с дороги и врезался в два сломанных высоковольтных электрических столба.

Выяснилось, что водитель уснул за рулем. В результате пострадали 36 человек. Из них 15 тайцев, 12 бирманцев и девять американцев.

