Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 11:12

Происшествия

Туристический автобус перевернулся на юге Таиланда

Фото: 123RF/olegdoroshin

Туристический автобус перевернулся в провинции Сураттхани на юге Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию.

По данным местных правоохранителей, ДТП произошло 4 апреля в 08:00 по московскому времени. Из 40 находившихся внутри пассажиров 21 пострадал. В частности, 6 человек были госпитализированы, а остальные 15 получили лишь легкие травмы.

Полиция также выясняет гражданство пассажиров. В свою очередь, газета Matichon отмечает, что среди пострадавших есть иностранные туристы. Кроме того, информацию о возможных пострадавших россиянах проверяют в консульском отделе посольства РФ в Таиланде.

Ранее в тайской провинции Пхетчабури произошло еще одно ДТП с туристическим автобусом. Транспорт потерял управление, съехал с дороги и врезался в два сломанных высоковольтных электрических столба.

Выяснилось, что водитель уснул за рулем. В результате пострадали 36 человек. Из них 15 тайцев, 12 бирманцев и девять американцев.

Читайте также


происшествияДТПза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика