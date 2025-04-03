03 апреля, 15:44Происшествия
Автомобиль загорелся в центре Амстердама
Фото: 123RF/olegdoroshin
Автомобиль загорелся на центральной площади Дам в Амстердаме, сообщает полиция столицы Нидерландов на своей странице в соцсети X.
Возгорание произошло по вине водителя и не исключено, что он действовал с определенным умыслом, предполагают правоохранители. В результате инцидента пострадал сам водитель.
Из-за ЧП площадь города оказалась перекрыта, сообщает телеканал NOS. Мужчине уже оказали медпомощь.
Ранее 19 человек погибли после ДТП на западе Индии. Авария произошла еще 20 декабря 2024 года в штате Раджастхан, когда столкнулись автоцистерна с газом и другое авто. В тот день пожар охватил 37 автомобилей. На месте трагедии погибли 11 человек, а еще 8 скончались позднее в больнице.