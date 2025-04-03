Автомобиль загорелся в центре Амстердама

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Автомобиль загорелся на центральной площади Дам в Амстердаме, сообщает полиция столицы Нидерландов на своей странице в соцсети X.

Возгорание произошло по вине водителя и не исключено, что он действовал с определенным умыслом, предполагают правоохранители. В результате инцидента пострадал сам водитель.

Из-за ЧП площадь города оказалась перекрыта, сообщает телеканал NOS. Мужчине уже оказали медпомощь.

Ранее 19 человек погибли после ДТП на западе Индии. Авария произошла еще 20 декабря 2024 года в штате Раджастхан, когда столкнулись автоцистерна с газом и другое авто. В тот день пожар охватил 37 автомобилей. На месте трагедии погибли 11 человек, а еще 8 скончались позднее в больнице.

